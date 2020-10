Austust nõudev LeBron James: ma ei lõpeta korvpalliga veel niipea

2018. aastal Los Angeles Lakersiga liitunud Jamesi esimene hooaeg Lakersi ridades ebaõnnestus vigastuse tõttu, asjä tiitliga lõppenud teekond lõppes aga Orlando "mullis", mis oli nii talle kui ka paljudele teistele mängijatele vaimselt keeruline.

"Profikorvpallurina pole mul kunagi nii suurt väljakutset olnud. Tegu on kindlasti ühe mu suurima saavutusega. "Mullis" olemine mängib meie vaimu ja meie kehaga. Olime paljudest asjadest eemal, millega harjunud oleme," ütles James pärast kuuendat finaalmängu ESPN-ile.

NBA mängijad jõudsid Orlandosse juuli alguses või keskel. Finaali jõudnud Lakersi ja Miami Heati pallurid olid seega välismaailmast eraldatud kolm kuud järjest.

Võitu tähistades rääkis James kõige enam austusest.

"On uskumatu tunne mängida nii ajaloolises võistkonnas nagu Lakers ja võita. Ainus, mida tahame, on austus. Peamänedžer Rob Pelinka tahab austust. Peatreener Frank Vogel tahab, et teda austataks. Meie organisatsioon tahab austust. Lakersi fännid tahavad austust. Ja ka mina tahan, et mind, kurat, austataks!"

Karjääris neljandat korda NBA finaali kõige väärtuslikumaks palluriks valitud James on isegi 35-aastasena peamine kandidaat maailma hetke parima korvpalluri mitteametlikule tiitlile. Ja nagu ta ise ütles, ei kavatse ta lähiajal hoogu maha võtta.

"Mul on veel palju aastaid ees," kinnitas James.