"Kui hetkel on mõni meeskond, kes suudab vastast neli korda järjest võita, siis need oleme just meie," sõnas Antetokounmpo, vahendab Eurohoops. "Peame lihtsalt uskuma endasse, et suudame seda teha. Me oleme teinud asju, mida keegi ei uskunud, et suudame. Tahan, et minu tiimikaaslased oleksid sama enesekindlad kui mina, siis me suudame seda."

Kreeka vägilase arvele jäi eile 21 punkti, 16 lauapalli ja 9 resultatiivset söötu.