Antetokounmpo: FIBA reeglite järgi mängides olin justkui vangis

"Tundsin end väga hästi," sõnas Antetokounmpo pärast oma koduklubi Milwaukee Bucksi esimest kontrollmängu Utah Jazzi vastu. Bucks võitis selle 133:99, kaksikduubli teinud Antetokounmpo kogus 20 minutiga 22 punkti ja 11 lauapalli.

"FIBA reeglite järgi mängides olin justkui vangis. Pääsesin trellide tagant välja ja olen nüüd vaba," tunnistas kreeklane. "MMil oli mul tunne, et iga kord, kui ma palli sain, pidin mängima viie mehe vastu. See on hoopis teine maailm. Eelistan NBA korvpalli."

Hiinas toimunud MMil, kus Kreeka koondis piirdus 11. kohaga, viskas Antetokounmpo keskmiselt 14,8 punkti, hankis 8,8 lauapalli, tegi 2,4 vaheltlõiget ja jagas 2,2 resultatiivset söötu mängu kohta.