AMETLIK | Neli lätlast NBA-s! Dairis Bertāns sõlmis lepingu New Orleans Pelicansiga

Tehingu üksikasju ei avalikustata, ent lätlase agendi sõnul sõlmis valusa käega tagamängija New Orleansiga lepingu kuni järgmise hooaja lõpuni.

29-aastane Bertans mängis viimased poolteist hooaega Euroliiga klubis Milano Armani. Tema käesoleva hooaja kaugvisete protsent on Euroliigas paremuselt teine 53,62 (37/69).

Dairise noorem vend Davis mängib NBA-s alates 2016. aastast kuuludes San Antonio Spursi ridadesse.

Lisaks vendadele Bertānsitele mängib lätlastest NBA-s Kristaps Porziņģis (Dallas Mavericks) ja Rodions Kurucs (Brooklyn Nets).

IT IS OFFICIAL! @DairisBertans has signed a two year deal with @PelicansNBA ! Extremely proud to be involved in this deal. True hard work and dedication has lead Dairis to this opportunity. It has been one hell of a ride. Let's go Latvian 🚀🇱🇻



P.S. Another promise kept! 🙏 pic.twitter.com/pmUSCMkpqO