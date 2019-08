Ametlik: Lakers sõlmis Dwight Howardiga tavatu lepingu

Sealjuures on tegu väga meeskonna poole "kaldu" oleva kontrahtiga: Howardi palk hakkab tiksuma alles 21. oktoobrist ning tiimil on see võimalik igal hetkel soovi korral lõpetada. Howard teenib iga päev, mil ta leping kehtib, 14 490 dollarit. Meeskond on tema suhtes ettevaatlik, kuna viimasel ajal ei ole Howard ühegi tiimi juures olles suutnud end kõige paremast küljest näidata ning alati lubanud ennast muuta (ka seekord!), kuid seni on need lubadused osutunud pigem tühjadeks.

Howard hakkab kandma särginumbrit 39.

Lakers vajas uut keskmängijat, sest hooajaeelsel treeningul sai ränga põlvetrauma DeMarcus Cousins, kes alles sel suvel Lakersiga liitus.

2004. aastal Orlando Magicus NBA-karjääri alustanud Howard oli kümmekond aastat tagasi NBA parim keskmängija, kuid seejärel kaotas ta vigastuste ja NBA üldiste mängustiili muutuste tõttu oma positsiooni. Lakersis mängis ta ka hooajal 2012-13, kuid läks Kobe Bryantiga tülli, ei võitnud fännide poolehoidu ning lahkus järgnenud suvel Houston Rocketsisse.

Kolme Rocketsis veedetud hooaja järel ei ole Howard endale liigas püsivat kohta leidnud - ta on ühe hooaja kaasa teinud nii Atlanta Hawksis, Charlotte Hornetsis kui Washington Wizardsis, kuid iga meeskonna juures on kuulda olnud, et tema suhtumist ei peeta piisavalt heaks ning isegi kaasmängijatele negatiivseks mõjutajaks.