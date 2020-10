AMETLIK | Doc Rivers sõlmis lepingu Philadelphia 76ersiga: "Oleme valmis tegema häid asju"

"Olen väga põnevil, sest saan liituda tipptasemel organisatsiooniga. See on linn, mis armastab sporti ja armastab oma meeskondi. See on linn, mis hindab rasket tööd ja see on just see, mida me tegema hakkame ja kes me oleme. Oleme valmis Philadelphias häid asju tegema," teatas 58-aastane Rivers lepingu sõlmimise järel.

Elton Brand ei varjanud oma avalduses, et ootab Riversi juhtimisel NBA meistritiitlit. "Doc on profiliigas üks kõrgemalt hinnatud ja end enim tõestanud treener. Usun, et ta suudab meie tõelise potentsiaali avada ja aidata meil püüelda NBA meistritiitli suunas," sõnas mänedžer.

NBA-s 21 aastat töötanud Rivers vallandati selle nädala alguses Los Angeles Clippersi peatreeneri kohalt. Ta juhtis küll Clippersi seitsme hooaja jooksul kuuel korral play-off'i, aga teisest ringist kaugemale ei jõutud kordagi.

Lisaks Clippersile on Rivers töötanud peatreenerina Orlando Magicus, kus ta valiti 2000. aastal NBA parimaks treeneriks, ja Boston Celticsis, kellega ta võitis 2008. aastal NBA meistritiitli.

Treenerina on Riversi arvel NBA-s 943 võitu ja 681 kaotust ning võitude arvult hoiab ta profiliigas 11. kohta.