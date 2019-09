All Media Baltics toob Baltikumi seninägematult põhjaliku NBA kajastuse

Koostöö järgi kannab All Media Baltics igal hooajal otsepildis üle rohkem kui 200 NBA mängu, sealhulgas „NBA laupäevad" ja „NBA pühapäevad" algatuste raames ka rekordilised 48 nädalavahetuse kohtumist Euroopa fännidele parimal eetriajal.

Ulatuslik kajastus hõlmab ka kuni seitset tavahooaja kohtumist nädalas, NBA play-off mänge, jõulupühade mänge, NBA All-Star, NBA konverentsi mänge ja finaalmänge TVPlay Sports kanalitel. Kuni seitset otseülekannet on lisaks võimalik näha NBA TV-s, korvpalliliiga 24/7 kanalil, mida AMB pakub tasulistel platvormidel - TVPlay Home ja TVPlay Premiumi vahendusel. Vähemalt ühte mängu nädalas kantakse üle TV6-s, üle Eesti kättesaadaval All Media kanalil.

Lisaks pakub All Media Baltics oma digitaal- ja mobiilplatvormidel igapäevaseid tipphetki. Soodushinnaga NBA Liiga Passi paketid on saadaval Eesti, Läti ja Leedu klientidele. See annab fännidele parima võimaluse jälgida NBAd, sealhulgas kohalikke mängijaid Kristaps Porziņģis (Dallas Mavericks), Dāvis Bertāns (Washington Wizards), Rodions Kurucs (Brooklyn Nets), Domantas Sabonis (Indiana Pacers), Jonas Valančiūnas (Memphis Grizzlies) ja Ignas Brazdeikise debüüti (New York Knicks).