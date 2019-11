Ajupesu, saamatud juhid ja vastuoluline tehing: miks hakati jumaldatud Kristaps Porzingist vihkama?

Tõe huvides tuleb märkida, et jäist vastuvõttu oli oodata. Täpselt samasugust kohtlemist on saanud tunda mitmed NBA-staarid. Ent Porzingise Knicksist lahkumisel oli nii palju erinevaid tahke, et vilekoor oleks pidanud segunema rõõmuhõisetega.

Lihtsustatult käis asi nii: Porzingis tahtis ise Knicksist lahkuda ja klubi täitiski 2019. aasta jaanuaris tema soovi. Lisaks teatas 221 cm pikkuse koljati agendist vend Janis, et Knicksil on võimalus ainult siis, kui Porzingise roll on tulevikus Knicksis võimalikult suur ja et võistkond peaks lätlase kaaskonnale palka maksma.

Need väited ei pruugi olla valed. Aga Knicksi juhtkond polnud pelgalt süütu kannataja. ESPN-i ajakirjanik Brian Windhorst kirjutas, et Mavericksi ja Knicksi vahetustehing oli kokku lepitud juba päev enne, kui Porzingised oma plaanidest teada andsid.