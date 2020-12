Ajalooline hetk: naistreener juhendas esmakordselt NBA meeskonda

Vanameister Popovich saadeti platsi äärelt minema pärast seda, kui ta läks väljakule ja hakkas häälekalt kohtunikega vaidlema. Selleks ajaks oli teist veerandit jäänud mängida veidi alla nelja minuti. Popovich andis seejärel ohjad üle 43-aastasele abitreenerile Hammonile.

"Loomulikult on see suur asi ja oluline hetk," rääkis CNN-i vahendusel mängu järel ameeriklanna, kes on Spursi treeneritetiimi kuulunud alates 2014. aastast. "Ausalt öeldes proovisin sel hetkel lihtsalt mängu võita. Ütlen seda palju, aga ma püüan mitte suurt pilti vaadata, sest seda võib olla liiga palju. Minu töö on keskenduda nendele meestele ning aidata neil võita meie jaoks kohtumine."

Ajalugu teinud Hammon võidurõõmu siiski maitsta ei saanud. Valitsev meister Lakers alistas Spursi 121:107.

Hammon lisas, et ei teadnudki, et Popovichi ära saatmise korral antakse ohjad talle üle. "Ta näitas näpuga minu poole ja ütles, et minu kord on," meenutas ta ajaloolist hetke.

Hammonit õnnitles kohtumise järel ka Lakersi täht LeBron James, kes viskas võistkonna resultatiivseimana 26 punkti, jõudes sellega ajaloolise tähiseni. "Väga ilus oli kuulda, kuidas ta käsklusi jagas," vahendas BBC Jamesi sõnu. "Õnnitlused talle ja kogu meie liigale."

Spursi abitreenerina töötaval Hammonil on selja taga edukas mängijakarjäär WNBA-s. Ta valiti kuuel korral WNBA Tähtede Mängule. Aastatel 2007 ja 2009 pääses ta hooaja kokkuvõttes WNBA esiviisikusse.