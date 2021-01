Aasta ilma Kobe Bryantita: mälestus korvpalli suursaadikust ei kustu iial

21. jaanuar 2021. Korvpallimeedia on järsku Kobe Bryantit täis. Isegi Eesti TV3 spordikanalites jooksevad reklaamid, et lähipäevil on eetris Bryanti 81-punkti-mäng ja dokumentaalfilm. Mõtlesin korraks, kas Kobe ja tema tütre Gianna surma-aastapäev tõesti on 21.01. Mälu järgi oli see justkui pisut hiljem. Kiire otsing kinnitas, et saatuslik kopteriõnnetus toimus tõesti 26. jaanuaril.

Ülemaailmne leinanädal näitab, kui sügavalt Bryanti lahkumine inimesi siiamaani mõjutab. Abikaasa Vanessa ja teised pereliikmed palusid NBA-l ja võistkondadel ametlikke meenutusvideoid mitte teha, aga kurvast aastapäevast ei saa üle ega ümber.

Eelmise aasta jaanuari lõpp oli viimaste aastakümnete spordiajaloos ennenägematu. Pärast šokeerivat teadet täitus sotsiaalmeedia Twitteri säutsudega, Instagrami piltidega ja Facebooki postitustega, kuulajate kõrvu jõudsid lugematud podcast'id ning ilmavalgust nägid tuhanded Bryanteid meenutavad artiklid. Sündmuse mõju ei piirdunud pelgalt sõnadega.