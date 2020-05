57-aastane NBA legend viidi koroonaviirusega haiglasse

Twitterisse postitatud teate kohaselt on Georgetowni korvpallimeeskonna peatreener kohalikus haiglas isolatsioonipalatis.

Georgetowni Ülikooli teatel tahtis Ewing uudise avalikuks teha, näitamaks, et koroonaviirus võib tabada igaüht.

"Tahan teiega jagada, et mul diagnoositi COVID-19. See viirus on tõsine ning seda ei tohiks võtta kergelt," ütles Ewing ülikooli Twitteri postituses. "Olge ettevaatlikud ning hoolitsege oma lähedaste eest. Rohkem kui kunagi varem tahan ma tänada tervishoiutöötajaid ja kõiki eesliini töötajaid. Minuga saab korda ning me kõik elame selle üle."

Alles mõni nädal tagasi avaldas Ewing, et tema 1984. ja 1992. aasta olümpia kuldmedalid on varastatud. Samuti langes tema New Yorgi koju sisse murdnud röövlite saagiks 1984. aasta NCAA meistrisõrmus.

"NCAA meistrisõrmuse sain aga kätte. Keegi üritas seda eBay-s maha müüa ja varsti sain selle tagasi," lisas ta.

Pika NBA karjääri jooksul jäi peamiselt New York Knicksi esindanud Ewing meistritiitlita, aga ta valiti 11 korral Tähtede mängule.

