42-aastane Vince Carter näitas suurepärast mängu

Carter tõi Hawksi 100:96 võidumängus New York Knicksi vastu 17 punkti, tabades ka viis kaugviset (10-st).

"Tahan kindlustada, et oleksin igaks kohtumiseks mänguvalmis," sõnas Carter pärast Madison Square Gardenis peetud matši ESPNile. "Mõistagi on see treeneri otsus, kuid ma tahan end väga heas füüsilises vormis hoida, et alati saadaval olla."

Kui Carter tuleb algaval hooajal väljakule ka 2020. aastal, saab temast NBA ajaloo esimene mängija, kes on profiliigas kaasa löönud lausa neljal aastakümnel. Debüüdi tegi ta juba 1998. aastal.