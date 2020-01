30 punkti visanud Valanciunas vedas Memphise võidule, Booker püstitas Phoenixi rekordi

Kaks järjestikust võõrsilvõitu on Memphise (15-22) tõstnud läänekonverentsis kümnendale kohale. Kokku oli see neile kaheksa mängu jooksul viies võit. Alates 1. detsembrist on võidetud 10 ja kaotatud 9 kohtumist. Phoenix (14-22) on neist kaks pügalat madalamal positsioonil.

Grizzlies juhtis terve teise poolaja ning võttis kolmanda veerandaja järel sisse turvalise edumaa 96:77. Suns suutis viimasteks minutiteks siiski ärevust tekitada. Neli minutit enne lõppu vähenes vahe 109:101-le, kuid Dillon Brooksi kaks järjestikust kolmest võtsid Memphise pinged jälle maha. Kui mängida jäi aga 32 sekundit, oli Suns jälle kolme punkti kaugusel (117:114). Pärast Ja Moranti tabavaid vabaviskeid võis Grizzlies viimaks kergemalt hingata.

16-st viskest väljakult 12 tabanud Valanciunast toetas Brooks 19 punktiga. Brooksi saldosse jäi viis tabavat kolmepunktiviset. Jaren Jackson Jr. lisas 15 punkti ja 8 lauapalli. Väljakult 54 protsendiga tabanud Grizzliesi meeskond tabas kokku 18 kolmest.

Ajalugu tegi Sunsi tagamängija Devin Booker, kes viskas 40 punkti. Sellega purustas ta klubi rekordi, olles kuues järjestikuses mängus kogunud vähemalt 30 silma. Varasemat rekordit olid omavahel jaganud Charles Barkley ja Charlie Scott.

Korralik viskepidu pandi püsti Los Angelesis, kus Clippers alistas 135:132 New York Knicksi. Esimest korda Clippersi ajaloos kogusid kolm meest 30 punkti: Montrezl Harrel viskas 34, Lou Williams ja Paul George 32 punkti. Neist kaks esimest sekkusid seejuures mängu pingilt. Viimati jõudsid kaks pingimeest ühes mängus 30 punktini alles 1970/71 hooajal.