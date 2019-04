"20+20+20 - nad teavad, mida see tähendab..." Üliharuldase statistilise saavutusega hakkama saanud Westbrook pühendas mängu jõhkralt mõrvatud räpparile

Varem oli 20-20-20 mänguga hakkama saanud vaid legendaarne Wilt Chamberlain ning sedagi vaid korra - 1968. aastal sai ta ühes mängus kirja 22 punkti, 25 lauapalli ja 21 söötu.

Kohtumise järel platsil toimunud intervjuus avaldas Westbrook sisuliselt, et plaanis suurt mängu ette, soovides sellega austust avaldada märtsi viimasel päeval jõhkralt tapetud räpparile Nipsey Hussle'ile. Hussle lasti 31. märtsi pärastlõunal talle endale kuuluva riietepoe ees maha. 33-aastasele kahe lapse isale lasi viis kuuli rindkeresse ja ühe pähe väidetavalt talle tuttav inimene, kellega ta tülli oli läinud.

"Uskumatu tunne, aga see mäng ei olnud mulle, see oli Nipseyle," sõnas Westbrook kohtumise järel. "20+20+20 - nad teavad, mida see tähendab, see oli talle. Puhka rahus, Nipsey."

Nende sõnadega viitas Westbrook tõsiasjale, et Nipsey Hussle kuulus Los Angeleses tegutseva Rollin' 60s gängi ridadesse. 2018. aastal parima räppalbumi Grammy auhinnale nomineeritud Hussle'iga olid lähedased paljud Los Angelese piirkonnast pärit korvpallurid: sõpra leinates jättis James Harden näiteks treeningugi vahele. Harden ja Hussle tundsid üksteist juba kooliajast.