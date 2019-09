Vahi neid poolakaid!

Päeva number: Serbia tabas Puerto Rico vastu kahepunktiviskeid 75 protsendiga! Täiesti hullumeelne...

Päeva draama: Hiina oli lähedal järjekordsele valusale kaotusele, aga suutis viimastel minutitel Lõuna-Korea vastu ikkagi võidu ära napsata ja on nüüd Aasia tiimina teel Tokyo olümpiale.

Päeva mängumees: Madridi Reali palgalehel olev argentiinlane Gabriel Deck ladus Venetsueelale hoogsalt 25 ja vedas koondise veerandfinaali.

Päeva tsitaat: „Igaüks, kes natuke korvpalli jagab, saab aru, et avaviisik pole nii tähtis. Oluline on see, kes asjad lõpuni viib,“ põhjendas Serbia peatreener Sasha Djordjevic oma otsust, miks Nikola Jokicit polnud reedel mängu alustamas.

Laupäevane keskne mäng: USA – Kreeka

Kreeklaste jaoks elu ja surma mäng. Alagrupis saadud kaotus Brasiilia käes tegi Giannise ja kompanii elu päris keeruliseks. Kui nüüd tuleb veel kaotus USA-lt, siis tuleb loota, et Tšehhimaa alistab Brasiilia, muidu on kiire kojusõit. Aga jänkid on haavatavad, meenutame kasvõi thrillerit Türgi vastu.

Kreeka peab USA vastu väga korralikult tabama kolmeseid ja Giannis peab tegema supermängu, milleks ta kahtlemata on suuteline.

Olybeti koefitsiendid on USA kasuks: 1,32 kreeklaste 3,90 vastu.

