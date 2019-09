USA-l on kadunud igasugune tahtmine

Päeva mängijad: juba päris mitmendat korda kõigepealt Bogdan Bogdanovic. Uhas ameeriklastele 28 punkti ja jagas ka kuus korvisöötu. Ning anname selle austava nimetuse ka Vojtech Hrubanile, kes viskas Poola vastu 24 punkti ja andis suure panuse, et tšehhid saavad nüüd 5. kohale mängida.

Päeva ebaõnnestuja: Patrik Auda. Tšehhi üks suuri, aga 21 minutiga Poola vastu kogus aktivasse vaid 1 punkt ja 1 lauapall ning 4 viga. Aga ehk hoidis püssirohtu kuivana viimaseks mänguks Serbia vastu?

Reedene keskne mäng: Hispaania – Austraalia

Tegelikult on mõlemad poolfinaalid äärmiselt intrigeerivad, aga Hispaania ja Austraalia vastasseis võib võtta koha esireas. Hispaania jõudis MM-il poolfinaali üheksandat korda järjest, vaatamata mitme potentsiaalse koondisemehe, nagu Pau Gasoli, Ibaka, Rodriguezi ja Mirotici puudumisele. Austraalial ajab motivatsioon üle ääre, sest Rio olümpialt pidid nad lahkuma ilma medaliteta, kuna kaotasid pronksimängus just Hispaaniale! Jääme katkematu põnevusega ootama vastasseise Gasol vs Bogut, Rubio vs Mills ja Llull vs Ingles.

