Suurel Hiinal läks kodune MM väga rappa!

Neljapäevane keskne mäng: taaskord tuleb see H-alagrupist, kui viimases voorus lähevad vastamisi Leedu ja Austraalia. Kuna mõlemad on endale juba koha teises ringis taganud, on see sisuliselt nagu veerandfinaal. Tuleb loota, et leedukad lähevad platsile ka teatud revanšimõtetega, sest jäid nad Rio olümpia veerandfinaalis just alla Austraaliale ...

Leedukate peamine mure võiks olla austraallaste loopijate Inglese ja Millsi tuju rikkumine, seevastu nende suured mehed Valanciunas ja Sabonis peavad üle mängima Boguti ja Baynes'i.

Hetkel annab Olybeti koefitsient väikese edumaa Leedule - võidupanus 1,82 Austraalia 2,20 vastu.

Päeva mäng: Iraan (?!) hoidis 39 minutit hirmul suurt Hispaaniat, siis jõud rauges. Suurüllatus oli väga lähedal.

Mees, kellel silm peal hoida: Bogdan Bogdanovic. Sacramento Kingsi tagamees ladus itaallastele 31 punkti nii, et silm ka ei pilkunud. Serbia ON võimas.

Korvpalli MM-il saad veelgi enam kätt pulsil hoida siin.