Serbia sai esimesed triibulised

Päeva mängumees: Bogdan Bogdanovic. MVP karikale võib juba hakata tema nime graveerima. Vähemalt hetkel. Isegi siis, kui Serbial pole parim päev, teeb see mees enda mängu ära!

Päeva tsitaat: „See mees on täiesti uskumatu! Ta naeruväärselt hea! Tema visketabavus on absoluutselt hullumeelne,“ niimoodi kiitis Bogdanovici Hispaania peatreener Sergio Scariolo.

Esmaspäevane keskne mäng: Kreeka – Tšehhimaa

Kreekal on ees win or die kohtumine. Kui eeldada, et USA alistab Brasiilia, siis peab Kreeka tšehhidest jagu saama vähemalt 12 punktiga. Ja kuna Kreeka-Tšehhi mäng on varem, siis läheb kõvaks andmiseks. Mõlemal meeskonnal on välja kujunenud kindlad liidrid – Tomaš Satoransky tõmbab end igas mängus heas mõttes ribadeks, samas Giannis Antetokounmpol on pisut veel kasvamis- ja tõestamisruumi.

Olybeti koefitsiendid annavad hetkel korraliku edumaa Kreekale – võidupanus on 1,163, tšehhide oma aga 6,82. Omapoolse pakkumise mängutulemuse osas saad teha siin.

Kõik uued ja ka „vanad tegijad“ saavad oma oskused spordiennustusmaailmas teenima panna siin.