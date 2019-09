Nüüd on neid järel ainult kaheksa

Vaevalt, et mõni meeskond on MM-i kaotuse järel mõnusalt rahul olnud, nagu nüüd tšehhid. Kreeka pidi neist 12 punktiga jagu saama, aga sai seitsmega, mis tähendab, et tšehhid on veerandfinaalis (oma MM-i debüüdil!) ja Kreeka sõidab koju.

Prantsusmaa ja Austraalia andsid meeliülendava pallilahingu, võit võinuks minna kummalegi poolele, pisut rohkem oli lõpus õnne austraallastel. Punkte ja korve lajatati igale maitsele, võitjatele tõi Patty Mills 30 ja Evan Fournier kaotajatele 31 punkti.

Päeva mängijad: Michiganis pärist Dar Tucker tõi MM-il esimese võidu saanud Jordaaniale 34 punkti ja hankis 11 lauapalli, jaapanlase Yuta Watanabe samad näitajad olid 34+9.

Päeva number: tšehhid tabasid Kreeka vastu vabaviskeid juveliirselt, 22-st 21. Tehke järele!

Teisipäevane keskne mäng: Argentina - Serbia

Argentina pole küll MM-il veel mitte ühtegi mängu kaotanud, ometi on selles veerandfinaalis soosikuks Serbia. Argentiinlastel pole nende pikkadele Jokicile, Marjanovicile ja Milutinovile võrdväärseid mehi vastu panna. Ainuke, millele nad loota saavad, on tagaliin. Kastanid peavad tulest välja tooma Campazzo, Vildoza ja Laprovitolla. Argentinal ei on justkui väiksem surve peal, sest nad on endale koha Tokyo OM-il juba taganud. Serbia tuli aga MM-ile ühe favoriidina ja nüüd on aeg käes selle tõestamiseks.

