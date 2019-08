MM-i teise päeva tõmbenumber: Kanada – Austraalia

Kanadal oli kõige esimeses rosteris suisa 15 NBA mängijat, kuid kõik lõppes sellega, et MM-ile jõudsid neist vaid Khem Birch ja Cory Joseph. Austraalial on samuti terve punt kõvasid tegijaid eemal, puudub ka vastuoluline isiksus, kuid väga tegija Ben Simmons. Enne MM-i kohtusid need tiimid kahel korral, kumbki võitis korra, aga Austraalia sai näiteks ju jagu USA-st!

Kanada peab kindlasti kõvasti kärpima Patty Millsi viskekontserti ja panema võimsa kolmiku Joseph-Pangos-Birch efektiivselt tööle, siis on aussie’de vastu võidulootust.

