Maailmameistri emakeeleks on hispaania keel

Austraaliast on kohe kahju. See mäng oleks võinud minna ka nendele. Ega ei saagi teada, mis oleks juhtunud, kui Patty Mills neli sekundit enne normaalaja lõppu viigiseisult ühte vabaviset mööda poleks pannud. Aga MM-i poolfinaalis mängida kaks lisaaega – au ja kiitus mõlemale meeskonnale!

Päeva mängijad: 39-aastane (!) Luis Scola näitas eeskuju kogu maailmale, aga eelkõige prantslastele, kuidas tuleb poolfinaalis mängida – 28 punkti ja 13 lauapalli. Rohkem sõnu pole vaja.

Marc Gasol ja Patty Mills – mõlemalt imeline mäng! Hispaanlane viskas 33 ja austraallane vastas 34 punktiga. Aga üks on finaalis ja teine võib üldse ilma medalita jääda.

Päeva totaalne ebaõnnestuja: NBA kõige parem kaitsemängija, 215 cm pikkune Prantsusmaa ja Utah Jazzi tsenter Rudy Gobert pani poolfinaalis täiega „lepikusse“. Oli küll platsil ligi 30 minutit, aga viskas vaid 3 punkti. 13 lauapalli on küll ilus näitaja, aga mitte täna.

Laupäevane keskne mäng: Serbia – Tšehhimaa. Viienda koha mäng. Enne turniiri ja tegelikult ka MM-i esimestel päevadel oli raske uskuda, et tšehhid jõuavad nii kaugele ja et nad lõpetavad MM-turniiri paremal kohal kui USA! Aga hetkel on see reaalsus. Samas Serbia võit USA üle näitas, et nad on mentaalselt valmis ka madalamate kohtadele mängima, ehkki kindlasti tahtsid hoopis midagi muud. See on mäng au ja uhkuse peale ning päris korralikult mänguaega võivad saada ka need mehed, kes muidu enamjaolt pingiotsal istunud on.

Olybeti koefitsientides on mäekõrgune edumaa muidugi Serbial, võidukoefitsiendiga 1,143 tšehhide 7,49 vastu.