Leedu on medalitele lähemal, kui arvata võib

Just Leedut mõjutab see asjaolu kõige rohkem, sest peale Austraalia koondise väga lahjasid etteasteid ettevalmistusturniiridel ning ka ka Kanada superstaaride eemalejäämise tõttu, on Leedu koondis taas tõusnud oma alagrupi võitjasoosikuks number üks, seda nii kihlveokontorite nimistus, kui ka tulemuste järgi. Siinkohal tasukski eriline tänu edastada Ben Simmonsile, Jamal Murray’le, Andrew Wigginsile, Tristan Thompsonile, Shai Gilgeous-Alexanderile jt. Nagu näha, on ainult Leedu alagrupist puuduvate superstaaride hulk võrdne pea et ühe meeskonna mahule ning pole ka imestada, et reaalseid medalinõudjaid Kanada ja Austraalia silmis on objektiivselt raske näha. Viimast mõtet kokku võttes võiks järeldada seda, et Leedu saab veerandfinaalis vastaseks just nimelt USA ning peab seetõttu antud turniiril piirduma maksmimaalselt 5. kohaga. Igati aus värk, kui just vahegrupis ei suudeta Prantsusmaale tuupi teha ja veerandfinaalis endale Kreeka välja kaubelda.

Vigastuste tsunami

Vahest läbivaks probleemiks on turniirile just seekordne vigastuste ning äralangejate rivi, mis hea meediakajastuse tõttu tundub oma kolm korda pikem, kui kõigil eelnevatel turniiridel kokku. Positiivne erand on siin vahest viimane mainist väärt olev “jokker”, kes on ka endiselt veel alles “taskus”.

Nimelt tasuks selgelt välja tuua Saksamaa. Äärmiselt näljane “alatine keskmik” on seekord pannud välja täisjõus mehed, kes on ka suuremalt osalt juba parimates korvpalluri aastates ning kirsiks tordil on NBA staar Dennis Schröder. Saksamaa käekäiku tasub vaadata just seepärast, et nende jõud on olnud vankumatu nii FIBA eelringides (ka Eesti vastu), kui ka ettevalmistusperioodil. Silma hakkab hea ning organiseeritud kaitsemäng, väga stabilised esitlused (kaotused puuduvad) ning väga pikk ja liikuv koondis: Johannes Voightmann, Paul Zipser, kapten Robin Benzig jt. Nende mängu iseloom on olemuslikult sellest kategooriast, kus nad on ebameeldiv vastane kõigile ja alati, kuid edule viitab ka saunade jagamine Euroopa keskmikele, nagu Eesti, Rootsi (78-46!), aga ka MM-iI mängiva Poola üle.

Suhteliselt kerge alagrupp peaks sakslastele andma alagrupis 1. või 2. koha ning ühtlasi jätma võimaluse võidelda vahegrupis teisena edasipääsu eest, mis omakorda tähendaks juba veerandfinaali.Hetkeseisuga peaks selleks võitma otsustavatel hetkedel Prantsumaad või Leedut, kes mõlemad tunduvad antud olukorras kui mitte võidetavad, siis vähemasti selgelt haavatavad (teatud tingimuste täitudes). Lisaks peaks ka mainima, et sakslaste alagrupikaaslane Prantsusmaa sobib mängustiililt esimestele just kõige rohkem – suur ja tugev eesliin ning hõredam pink tagamängijate osas. Sellises formatsioonis peaksid sakslased olema suutelised prantsuse pikki liigutada pikki ala ja tagant kolmestega nõelama.

Uue Maailma tiimid

Loe veel

Lisaks Euroopa tuntud staarmeeskondadele on veidi muutusi toimunud ka Uue Maailma tegijate rivistuses. Vahest olulisim siinkohal on asjaolu, et Argentiina ja Brasiilia ei ole enam tasemel (ja ei hakkagi lähiajal olema), mis lubaks neil säravate medalite eest võidelda.

Lühidalt öeldes on hõbedameeste parimaid mängijaid endiselt Luis Scola, kes on tänaseks päevaks juba 39-aastane, kuid lisaks kimbutab neid ka veel lühike pink, mis paneb meeskonna arvestuslikult roteerima 6-7 meest, kes suudaks üldse tippmeeskondade vastu võrdselt mängida. Kui Scola lõpetab, jääb see pilt veelgi tagasihoidlikumaks ning tase võiks pigem lubada Poola ja Montenegroga võrdselt võidelda, kui näiteks prantslasi üllatada.

Naabri Brasiilia seis on mõneti veel hullem: Leandro Barbosa, Marcelo Huertas, Alex Garcia, Anderson Varejao ja Marquinhos Vieira on mitte nooremad kui 36 (!), kaks NBA meest ning mõned ACB keskmikud otsa, see ongi kõik, mida 200 miljoniline korvpalli suurriik antud hetkel suudab. Müts maha igiliikurite ees, igaüks võiks niimoodi enda koondisi esindada ja ühtlasi neljanda kümnendi lõpusirgel sellisel tasemel korvpalli mängida!

Põnevad arengud

Vahest kõige huvitavamad arengud on toimunud turniiri teise otsa keskel ja lõpus selliste meeskondadega nagu Jaapan ja Nigeeria. Nimelt on esimene astunud viimase nelja aasta jooksul selge ja väga tugeva sammu maailma eliidi poole. Seda kinnitab nende stabiilne mäng kvalifikatsioonimängudes, kui ka just hiljuti saavutatud võit Uus-Meremaa üle kodusaalis. Suuresti on abi tulnud noorte NBA talentide ja mustanahaliste ekspordiartiklite kaudu, kuid võit alati MM-il osaleva meeskonna vastu on märgiline ning lubab teinekord Jaapani korvpalliga lähemalt tutvust teha, kui telepilt lubab.

Nigeeria sai vahest hakkama veelgi suurema üllatusega, kui alistas Kanada koondise, seda just kordusmängus. Võime võita ameerika stiiliga väga tugevat meeskonda viitab uuele kvaliteedile Aafrika satsis, nimelt stabiilne skoorimine ja rõhk rünnakule. Viimane on midagi sellist, mida aafriklaste arsenal tavaliselt ei esinda, pigem rõhutakse umbkaitsele ja väga füüsilisele mängule.