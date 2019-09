Ka Leedu unistused said järsu lõpu

Päeva mängija: Ungari päritolu USA-s üles kasvanud Jaapani koondislane (!!) Nick Fazekas uhas Uus-Meremaale 31 punkti. Jaapan suurt lindu enam ammu ei püüa, aga Fazekas pani ilusa märgi maha.

Päeva tsitaat: "Me peame selle mängu kiiresti ära unustama. Nüüd on meil rauda jäänud vaid üks kuul," ütles brasiillane Leandro Barbosa. Brasiilia peab veerandfinaali jõudmiseks nüüd jagu saama USA-st.

Pühapäevane keskne mäng: Hispaania - Serbia

Need tiimid mängivad vahegrupi võidule ja võitja saab endale veerandfinaalis nõrgema vastase. Vähemalt teoreetiliselt. Miniduellid tõotavade tulla vapustavad: Marc Gasol vs Nikola Jokic, Ricky Rubio vs Vasilje Micic, Sergio Llull vs Bogdan Bogdanovic jne. Suurepärane Euroopa korvpall omas mahlas!

