Favoriit Serbia jääb üldse ilma medalita!

Päeva tegija: Facundo Campazzo. Argentina ja Madridi Reali tagamees juhatas ja dirigeeris vägesid ning oli kõigile eeskujuks. 18 punkti, 12 korvisöötu ja kuus lauapalli Serbia vastu on vägevad numbrid.

Päeva tsitaat: „Me oleksime pidanud kaitses paremini mängima, sest veerandfinaalid ongi need kõige raskemad mängud. Nüüd peame vähemalt võitlema, et viies koht saada,“ lausus rusutud Bogdan Bogdanovic pärast valusat kaotust Argentinalt. MVP-tiitlit ka ei tule ...

Kolmapäevane keskne mäng: USA – Prantsusmaa

Pärast Serbia kaotust võivad need kaks meeskonda olla MM-il hetkel kõige tugevamad (lo siento, Argentina!). Põhimõtteliselt on see USA tiimile esimene reaalne ja tõsine test. Vastu tuleb NBA üks parimaid kaitsjaid Gobert ja väga head viskajad nagu De Colo ja Fournier. USA-l on loomulikult pikem ja asjalikum pink, kuid kas sellest piisab? Pealegi on ameeriklastel olnud raskusi FIBA reeglitega kohanemisel. Aga – selle mängu võitja on VÄGA tõsine tiitlipretendent.

