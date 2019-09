Esmaspäevane tõmbenumber: Hiina - Poola

Hiinlased alustasid kodust MM-i päris konarlikult ja neil kulus palju energiat, et lõpuks jagu saada Elevandiluurannikust. Ka Poolal olid omad nö. kandilised nurgad, aga Venezuela pandi siiski kotti. Poolal on paberil pisut parem meeskond, kus tooni annavad AJ Slaughter, Mateusz Ponitka ja Adam Waczynski, kuid hiinlastel on lärmakas kodupublik ja tuline soov just kodus imesid teha.

