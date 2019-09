Au revoir, Etats Unis d'Amerique!

Päeva mängija: Rudy Gobert. Utah Jazzi "lammutaja" viskas 21 punkti, hankis 16 lauapalli ja blokeeris kolm viset. Ka oma klubikaaslase Donovan Mitchelli oma viimastel minutitel.

Päeva tsitaat: "Olen surmani tüdinenud nendest inimestest, kes küsivad, kus need teised on! See oli nende valik. Siin on meeskond, kes oli valmis ja mehed, kes tahtsid tulla. Kõik." oli Donovan Mitchelli sõnum pärast kaotatud veerandfinaali Prantsusmaa vastu.

Neljapäevane keskne mäng: Serbia - USA

Turniiri kaks kõige paremat meeskonda, aga ainult "paberil" kohtuvad nüüd hoopistükkis kohtadele 5.-8. Elu teeb ikka põnevaid keerdkäike! See peaks tulema turniiri üks ägedamaid mänge, nüüd on küsimus ainult motivatsioonis. USA on endale juba koha Tokyo olümpial taganud, Serbia peab nii või teisiti valikturniiri kaudu olümpiapääset taga ajama hakkama. Igal juhul on väga huvitav vaadata vastasseise nagu Mitchell - Bogdanovic, Turner - Jokic või Barnes - Bjelica.

