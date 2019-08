Venemaa korvpallikoondis jäi veel ühest mängijast ilma

27-aastane Kulagin kuulus Venemaa peatreeneri Sergei Bazarevitši koosseisu vaatamata silmavigastusele, kuid nüüd teatasid koondise arstid, et korvpallur ei suuda MMi alguseks paraneda.

See on Venemaa koondisele sel nädalal juba teine tõsine tagasilöök, sest alles eile oli tulnud uudis, et Venemaa peab MMil läbi ajama Moskva oblasti Himki tähtmängija Aleksei Švedita.

Venemaa koosseisu kuuluvad hetkel: Semjon Antonov, Nikita Balašov, Joel Bolomboi, Vitali Fridzon, Vladimir Ivlev, Sergei Karasev, Artem Klimenko, Mihhail Kulagin, Nikita Kurbanov, Andrei Lopatin, Grigori Motovilov, Aleksander Platunov. Andrei Sopin, Jevgeni Valijev, Andrei Vorontsevitš, Artem Zabelin ja Andrei Zubkov.

Venemaa mängib 31. augustil Hiinas algaval MMil B-alagrupis koos Argentina, Nigeeria ja Lõuna-Koreaga.