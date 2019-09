Vanameister Luis Scola: asi on imest kaugel, me väärisime võitu

Scola viskas 97:87 võidumängus argentiinlaste resultatiivseimana 20 punkti.

"Mind häirib, et inimesed nimetavad meie võitu imeks või üllatuseks. Keegi ei uskunud Argentinasse," sõnas Scola pärast kohtumist. "Ma ütlen teile, 22 meest uskusid juba kaks kuud tagasi, et jõuame siia."

"Sellest meile piisaski. Asi on imest kaugel," jätkas legendaarne mängumees. "Me oleme korralik tiim ja oleme terve turniiri mänginud suurepärast korvpalli. Me väärime siin olemist ja mulle ei meeldi küsimused, kus mainitakse, et tegu oli imega."

Argentina kohtub poolfinaalis USA ja Prantsusmaa vahelise kohtumise võitjaga.