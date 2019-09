USA peatreener Popovich kritiseeris pärast kaotust ajakirjanikke: selliste küsimustega ei austa te Prantsusmaad ega kedagi teist siin turniiril

"Meie jaoks on nüüd hooajad läbi. Tulime siia, et mängida Popovichi käe all," jätkas Mitchell. "Me ei keskendu mängijatele, keda pole siin. Meil on 12 mängijat olemas, kes soovisid USA-d esindada, täpselt nagu teistel riikidel on omad korvpallurid. Kahju, et osad kaasmaalased meie kohta nii ei arva, aga me tulime siia oma riiki esindama ja seda me ka tegime."

Popovich kiitis ühtlasi Prantsusmaad, kes täna ameeriklased 89:79 alistasid. "See on parim Prantsusmaa tiim, keda ma näinud olen, sest nad suutsid mängida hästi nii rünnakus kui kaitses. Nad mängivad ühtse meeskonnana ja olid täna lihtsalt suurepärased."

Prantsusmaa kohtub MM-i poolfinaalis Argentinaga. USA jätkab MM-i 5. koha mängudes, esimesena minnakse vastamisi Serbiaga.