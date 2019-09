USA korvpallur tundis MMil, et oli vaenlase territooriumil: kõik olid meie vastu

"Kõikjal, kuhu läksime, oli vaenulik publik. Kõik tahtsid meie kaotust. Ma ei tahaks kohtunikke süüdistada, kuid vahel olid ka nemad meie vastu," sõnas 23-aastane Turner USA ajakirjanikele.

Indiana Pacersisse kuuluv tsenter tunnistas, et see põrumine jääb teda ilmselt pikaks ajaks kummitama. "Tagasime küll olümpiapääsme, kuid kuldmedal jäi võitmata. Ilmselt jääb see meid pikaks ajaks saatma. Võimalik, et terveks eluks. See teeb haiget, kuid ma arvan, et me andsime kõiki tingimusi arvestades endast üpris maksimumi," lisas Turner.

USA koondise lootus medalite eest võidelda kadus veerandfinaalis, kus kaotati hilisemale pronksmedaliomanikule Prantsusmaale 79:89. Kohamängudes alistuti esmalt Serbiale 89:94 ja võideti siis Poolat 87:74.