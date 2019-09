USA korvpallur Kreekaga mängu eel: vaid Antetokounmpole keskendumine oleks rumalus

"Giannis on MVP (kõige väärtuslikum mängija - toim), kuid samas on Kreekal veel teisi häid mängumehi. Neil on paar suurt, paar väga head viskajat, seega pole küsimus vaid Giannis," rääkis koos Antetokounmpoga Milwaukee Bucksis mängiv Middleton.

"Ta on tark mängija. Ta teab, kuidas oma tiimikaaslasi kasutada, seega ei saa vaid temale keskenduda," lisas ameeriklane Kreeka tähtmängija kohta.

Antetokounmpo on toonud MMil keskmiselt 24 minutiga 15,7 punkti, 7,3 lauapalli ja 2,7 resultatiivset söötu mängu kohta.

USA-l on hetkel vahegrupis sarnaselt Brasiiliale kolm võitu, Kreekal ja Tšehhil on üks võit vähem.