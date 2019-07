USA korvpallikoondist tabas MM-i eel järjekordne tagasilöök

Beal otsustas turniirist loobuda perekondlikel põhjustel. Nimelt saab 26-aastane Beal lähiajal teistkordselt isaks ja korvpallur soovib selle aja veeta koos perekonnaga.

Beali agent Mark Bartelstein sõnas ESPN-ile, et mängumees kaalus otsust mitu nädalat ning see tuli raske südamega, sest ta on esindanud koondist juba ülikooliaastatest saadik.

Viimaste nädalate jooksul on juba mitu NBA staari teatanud, et ei esinda suvel USA koondist. Lisaks Anthony Davisele, CJ McCollumile ja Eric Gordonile andis möödunud nädalal loobumisest märku ka Houston Rocketsi täht James Harden.

USA esialgsesse MM-ile sõitvasse koondisesse on alles jäänud Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kemba Walker (Boston Celtics), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics), Harrison Barnes (Sacramento Kings), Tobias Harris (Philadelphia 76ers), Kyle Kuzma (Lakers), Paul Millsap (Denver Nuggets), P.J. Tucker (Rockets), Andre Drummond (Detroit Pistons), Brook Lopez (Bucks) ja Myles Turner (Indiana Pacers).

Korvpalli MM peetakse 31. augustist 15. septembrini Hiinas.