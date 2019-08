USA korvpallikoondise peatreener: mind ei huvita puudujad, vaid need, kes meil olemas on

"Ma ei muretse puudujate pärast. Mind huvitavad vaid need, kes on kohal," sõnas Popovich, vahendab Eurohoops. "Meil on suurepärane valik mängijaid ning me üritame neist luua parima võimaliku meeskonna."

Kogenud treener loodab, et tema hoolealused mõistavad, et maailmameistrivõistlused on oluliselt tähtsam jõuproov kui mängud NBA-s oma koduklubi eest.

"See on suurem asi, kui mängida NBA klubi eest. See on kõrgeim tase, kus saab mängida ning kui need pallurid oma karjääri lõpetavad, jääb just see võistluseks, mis loeb nende jaoks kõige rohkem," jätkas Popovich. "Minu jaoks on see väga suurt rahuldust pakkuv, et ma pean neist kuttidest vormima sellise meeskonna, kes suudaks alistada ka Euroopa tugevaimad tiimid."

USA mängib 31. augustil Hiinas algaval MMil E-grupis koos Türgi, Tšehhi ja Jaapaniga.

USA esialgses MM-koondises on hetkel Damian Lillard (Portland Trail Blazers), Kemba Walker (Boston Celtics), Kevin Love (Cleveland Cavaliers), Donovan Mitchell (Utah Jazz), Kyle Lowry (Toronto Raptors), Khris Middleton (Milwaukee Bucks), Jayson Tatum (Boston Celtics), Harrison Barnes (Sacramento Kings), Tobias Harris (Philadelphia 76ers), Kyle Kuzma (Lakers), Paul Millsap (Denver Nuggets), P.J. Tucker (Rockets), Andre Drummond (Detroit Pistons), Brook Lopez (Bucks) ja Myles Turner (Indiana Pacers).