USA korvpallijuht: vigastused maksid meile MM-kulla

"Ma arvan, et kui meil poleks olnud neid vigastusi, oleksime MMi võitnud. Traumasid oli selgelt liiga palju," sõnas Colangelo, vahendab Eurohoops.

Korvpallijuht tõi konkreetsete näidetena välja Jayson Tatumi, Kyle Lowry ja Kyle Kuzma vigastused, mis jätsid nad suurturniirilt eemale.

Colangelo tunnistas ühtlasi, et alles 7. kohaga piirdunud ameeriklastele sai saatuslikuks, et enamus koondislasi polnud varem koos mänginud. "Korvpall on meeskonnamäng. Vaadake kutte Hispaania või Argentina koondises. Luis Scola on 39, kuid mängis koondises nagu 20-aastane," lisas Colangelo.

Veel lausus Colangelo, et nende USA koondislastega, kes lubasid algselt MMil mängida, kuid viimasel hetkel alt ära hüppasid, "tegeletakse alaliidus individuaalselt".