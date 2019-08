Türgi korvpallur: USA võitmine on raske, kuid mitte võimatu

"Me oleme raskes alagrupis," sõnas Cleveland Cavaliersis mängiv Cedi Osman Türgi alagrupikaaslaste USA, Jaapani ja Tšehhi kohta. "Jaapanist ei tea me kuigi palju, kuid treenerid on öelnud, et neil on ohtlik meeskond."

"USA ei tule küll oma tugevaimas rivistuses, kuid neil on tiimis ikkagi palju häid NBA mängijaid. Nendega läheb raskeks, kuid neid pole võimatu alistada. Peame näitama oma parimat mängu," lisas Osman.

Türgi on näidanud senistes kontrollmängudes head vormi ning alistas hiljuti ka Prantsusmaa koondise.