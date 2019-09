Türgi korvpallur pärast nappi kaotust USA-le: olen meeskonnakaaslaste üle väga uhke

Nii normaal- kui lisaaja lõpus võidule lähedal olnud Türgi pidi lõpusekundite põnevusheitluses USA-le siiski alla vanduma 92:93. Ameeriklastele kindlustas võidu Khris Middleton, kes tabas kaks sekundit enne lisaaja lõppu kaks vabaviset.

"Meie jaoks pole vahet, kes meile vastu astub, meie proovime jääda endaks. Meil on palju noori mängijaid, palju kogenud mängijaid ning kui me astume väljakule, üritame alati võita, olgu meie vastas kes tahes. Täna oli mäng meie kätes. Peame sellest enesekindlust ammutama ja enda üle uhked olema," rääkis Philadelphia 76ersis klubikorvpalli mängiv Korkmaz matši järel.

"Selline kaotus teeb tõeliselt valu. Kui matš läheb lisaajale, pole vahet, mitme punktiga sa kaotad, ikka on valus. Meie jaoks on nüüd oluline see lõpp unustada ja keskenduda Tšehhiga mängule," lisas 22-aastane Korkmaz.

Kui teise võidu saanud USA tagas täna edasipääsu, siis Türgi jaoks seisab viimases voorus ees otsustav mäng Tšehhiga.