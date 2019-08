Tohoh! Korvpalli MM-ile pääses ka mees, kes jäi hiljuti Eestis mängides pehmelt öeldes hätta

Ats Kuldkepp RUS

Pape Diop Tallinna Kalev/TLÜ särgis. Foto: Jaanus Lensment

Kes on ainus korvpalli MM-il osalev mängija, kes on leiba teeninud ka Eesti klubis? Õige vastus on Senegali koondisesse pääsenud Pape Diop, mullune Tallinna Kalev/TLÜ leegionär.