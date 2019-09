Täiseduga jätkav Hispaania kindlustas pääsu veerandfinaali, Venemaa ja Itaalia kaheksa hulka ei mahtunud

J-vahegrupi võtmekohtumises läksid omavahel vastamisi Hispaania ja Itaalia. Avaveerandaeg lõppes viigiliselt 18:18. Poolajaks pääses Itaalia napilt 31:30 ette. Kolmanda veerandi lõpuks oli aga väikeses eduseisus Hispaania (50:48). Mäng möödus punkt-punkti heitluses ning veel 2.53 enne kohtumise lõppu oli seis viigis 56:56. Seejärel suutsid hispaanlased teha väikse spurdi ning võtta lõpuks 67:60 võidu.

Võitjate parimana tõi Juancho Hernangomez 16 silma, Ricky Rubio lisas 15 ja Sergio Llull 11 punkti. Itaallaste poolelt tõi Danilo Gallinari 15 ning Luigi Datome 12 silma.

J-vahegrupist kindlustasid edasipääsu kaheksa parema sekka Serbia (4-0) ja Hispaania (4-0). Itaalia ja Puerto Rico pidid veerandfinaalist suu puhtaks püsima.

I-vahegrupis alistas Argentina kindlalt 87:67 Venezuela. Vahe tehti sisse avapoolajaga, mis võideti 38:25. Üleplatsimehena tõi Gabriel Deck 25 punkti, Luis Scola panustas võitu 15 ja Facundo Campazzo 12 silma. Venezuela ründemängu vedas Michael Carrera 19 punktiga.

Ühtlasi tähendab Argentina võit, et MM on läbi Venemaa koondise jaoks. Venelaste jaoks läks seis hapuks täna, kui mõnevõrra üllatuslikult jäädi 74:79 alla Poolale. I-grupist on seega edasipääsu veerandfinaali kindlustanud Argentina ja Poola.