Suurfavoriidid vaevlevad põlvkondade vahetuse käes

Vahest kõige rohkem segavad vett USA ja Hispaania koondiste põlvkondade vahetused, mis lubavad oodata uut tšempionit. Lisaks tuleb neile kahele omistada selgelt nõrgemat koosseisu võrreldes pea et viimase järjestikuse kümne aasta koosseisudega. Nimed, nagu Kemba Walker ja Donovan Mitchell, ei ütle Euroopa lihtsamale kossufännile mitte midagi ning samuti on neid gabariitide ja väliste oskuste poolest võimatu kõrvutada LeBron Jamesi või Kobe Bryantiga.

Vaatamata sellele on tegemist kahe ülikindla USA tugitalaga kogu turniiriks, kes on muu hulgas absoluutsed NBA superstaarid ja statistikaliidrid. Ent USA miinusena võib kindlasti juba ette ära nimetada nende harjumatult lahjat eesliini, kus pole ühtegi superstaari ning kõige tituleeritum sportlane on karjääri jooksul pigem nõrgemate NBA meeskondade põhitsentri piirimail olnud Brook Lopez. Ülejäänud eesliini mängijad on valdavalt 23–25 aastat vanad ning alles peavad NBA-s ja koondises pildile ronima.

MM-i eelsete sõprusmängude puhul jäi selgelt silma, et USA mängust on puudu element, millega varasemalt kõik põlvili suruti – kõva surve pallile ning üliefektiivsed vasturünnakud. See on olnud üks element, mille vastu ei ole varasemalt hakkama saanud ükski Euroopa meeskond, ning on teada fakt, et muus osas on nii mitmedki tiimid suutelised USA-ga ühtses tempos skoorima.