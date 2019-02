Suur küsimus: kas Tiit Sokk jätkab koondise peatreenerina?

Eesti korvpallikoondise jaoks lõppes MM-valiksari pühapäeval Thbilisis Gruusia alistamisega ning sellega lõppes ka peatreener Tiit Soku tööleping. Viimase poole aasta jooksul on korvpalliringkondades räägitud sellest, et uues valiktsüklis peaks peatreeneri kohale tulema uus inimene. Pärast kodus Serbia ja võõrsil Gruusia alistamist on olukord kardinaalselt muutunud. Õhus on küsimus, mis põhjusel peaks peatreenerit vahetama.

2005. aasta suvel koondise peatreeneriks saanud, vahepeal kaks aastat kõrval olnud ning 2010. aastast tänaseni taas peatreenerina töötanud Sokule on ette heidetud vananenud stiili. Viimastel aastatel on räägitud ka sellest, et ta on ennast sellel ametikohal ammendanud. Viimaste muljete põhjal need arusaamad aga enam ei kehti.