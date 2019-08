SUUR EELVAADE | Kes on kes korvpalli MM-il? Miks on Leedu ja Kreeka šansid kaugele jõuda väiksemad kui mõnel kehvema tasemega koondisel?

Tomas Satoransky (PG, 27, 201, Chicago Bulls)

Jakub Širina (PG, 31, 186, Opava)

Tomas Vyoral (PG, 26, 190, Nymburk)

Vit Krejci (PG, 19, 199, Olivar)

Vojtech Hruban (SG, 30, 202, Nymburk)

Pavel Pumprla (SF, 33, 198, Nymburk)

Blake Schilb (SF, 35, 199, Chalons-Reims)

Jaromir Bohacik (SF, 27, 197, Nymburk)

Lukas Palyza (SF, 29, 203, Prostejov)

Martin Kriz (SF, 26, 200, Nymburk)

Patrik Auda (PF, 30, 206, Pistoia)

Petr Herman (PF, 25, 208, Marymount)

Ondrej Balvin (C, 26, 217, Gran Canaria)

Martin Peterka (C, 24, 203, Nymburk)

Peatreener: Ronen Ginzburg

Olulisemad puudujad: Jan Vesely (29, Istanbuli Fenerbahce)

Jaapan

Koosseis:

Jaapan. Wikipedia



Peatreener: Julio Lamas

Olulisemad puudujad: -

F-grupp: Kreeka, Brasiilia, Montenegro, Uus-Meremaa

Kreeka peaks olema piisavalt tugev, et F-grupi matše soojendusena võtta. Nende selja taga läheb rebimiseks eelkõige Brasiilia ja Montenegro vahel.

Montenegro alistas valikturniiri otsustavas mängus Läti, silma paisteti ühtlase koosseisu ja hea kaitsetegevusega. MM-iks lisandub NBA-s karjääri parima hooaja teinud tsenter Nikola Vucevic. EM-finaalturniirideks on Montenegro varemgi kokku saanud lubava koosseisu, aga tulemustes pole mängijate kvaliteet kajastunud. Ehk suudab peatreener Zvezdan Mitrovic Vucevici ja rollimängijate vahele luua silla, mis otsustavatel hetkedel kokku ei vaju.

Brasiilia sõitis Hiinasse vana hea Leandro Barbosa, Anderson Varejao ja Marcelinho Huertasega, kellel kõigil on vanust passis 36. Veteranid on toredad (võistkonnas on ka 39-aastane Alex Garcia), aga nende parim enne on juba ammu möödas. See ei tähenda, et noorema põlvkonna panus olematu oleks.

Leandro Barbosa Rio olümpial. Foto: AFP/SCANPIX

Enne MM-i on Barbosa kõrval suurimaks skooritegijaks kerkinud Hispaanias kõrgliigas San Pablo Burgoses mängiv Vitor Benite (29), NBA-s vaikselt jalgu alla saav Bruno Caboclo on olulises rollis ka koondises. Suvel on Brasiilia kaotanud vaid ühe mängu (72:86 Prantsusmaale), skalp on võetud Argentinalt (89:82) ja alagrupikaaslaselt Montenegrolt (80:69).

Uus-Meremaa koondises on peamiselt maailma kuklapoolel leiba teenivad pallurid, aga teisipäevane 88:82 võit Itaalia üle näitas nende ohtlikkust.

Päris imede valdkonda ei kuulu isegi olümpiapääsme teenimine. Selleks tuleb kokkuvõttes edestada Austraaliat, sest Tokyosse pääseb kahest MM-il osalevast Okeaania koondisest parem. Austraalia kuulub koos Leedu, Kanada ja Senegaliga surmagruppi, nii et...

Kreeka

Koosseis:

Kreeka. Wikipedia



Peatreener: Thanasis Skourtopoulos

Olulisemad puudujad: Kostas Sloukas? (29, Istanbuli Fenerbahce), Kosta Koufos (30, Moskva CSKA), Tyler Dorsey (23, Tel Avivi Maccabi)

Brasiilia

Koosseis:

Brasillia. Wikipedia



Peatreener: Aleksandar Petrovic

Olulisemad puudujad: Raul Neto (27, Philadelphia 76ers), Nene (36, vabaagent), Scott Machado (29, Cairns Taipans)

Montenegro

Koosseis:

Montenegro. Wikipedia

Peatreener: Zvezdan Mitrovic

Olulisemad puudujad: Tyrese Rice (32, Ateena Panathinaikos), Nemanja Djurisic (27, Istanbuli Besiktas)

Uus-Meremaa

Koosseis:

Uus-Meremaa. Wikipedia



Peatreener: Paul Henare

Olulisemad puudujad: Steven Adams (26, Oklahoma City Thunder), Mika Vukona (37, Brisbane Bullets)

G-grupp: Prantsusmaa, Saksamaa, Dominikaani Vabariik, Jordaania

Siit peaksid edasi liikuma taas Euroopa võiskonnad. Kui Prantsusmaal oleks tipptasemel suur äär (Adrien Moerman on vigastatud), võiks neid pakkuda kullapretendentide sekka, aga jääme praegu tagasihoidlikumaks. Kahvatumat värvi medal ja/või olümpiapilet käraksid küll.

Saksamaa on augustis esinenud heitlikult. Kindlad võidud saadi näiteks Tšehhi ja Poola üle, aga Jaapanis osati kaotada võõrustajatele. Kui viskava tagamängija positsioon välja arvata, leidub Saksamaal igas liinis mitu kvaliteetmängijat. Võib-olla jääbki sakslastel puudu mõnest adekvaatse kaitsetegevusega täpsuskütist, keda mängujuht Dennis Schröderi kõrvale tagaliini panna.

Dennis Schröder kollitas aasta tagasi ka Eestit. Foto: Jaanus Lensment

Dominikaani Vabariigi ja Jordaania võrdluses võiks eelistada esimest varianti. Kui nemad on suutnud isegi suurtega enam-vähem võrdselt pusida (erand on 70:102 kaotus Hispaaniale), siis Jordaanial on augustikuust ette näidata pakid Venemaalt, Poolalt, Tšehhilt, Türgilt ja Kreekalt. Kindlalt on alla jäädud ka Iraanile ja Tuneesiale.

Prantsusmaa

Koosseis:

Prantsusmaa. Wikipedia



Peatreener: Vincent Collet

Olulisemad puudujad: Thomas Heurtel (30, Barcelona), Adrien Moerman (31, Istanbuli Anadolu Efes), Joffrey Lauvergne (27, Istanbuli Fenerbahce), Leo Westermann (27, Istanbuli Fenerbahce), Kevin Seraphin (29, Xinjiang Flying Tigers)

Saksamaa

Koosseis (lõplik otsus pole veel selge, valikus on 13 mängijat):

Saksamaa. Wikipedia



Peatreener: Henrik Rödl

Olulisemad puudujad: Isaiah Hartenstein (21, Houston Rockets), Moritz Wagner (22, Washington Wizards), Maik Zirbes (29, Guangxi Weizhuang)

Dominikaani Vabariik

Koosseis (lõplik otsus pole veel selge, valikus on 14 mängijat):

Dominikaani Vabariik. Wikipedia



Peatreener: Neston Garcia

Olulisemad puudujad: Karl-Anthony Towns (23, Minnesota Timberwolves), Al Horford (33, Philadelphia 76ers), Angel Delgado (24, Beijing Royal Fighters), Edgar Sosa (31, Gravelines-Dunkerque)

Jordaania

Koosseis:

Mahmoud Abdeen (PG, 31, 190, Al Jazeera)

Jordan Al-Dasuqi (PG, 24, 188, Al Jazeera )

Malek Kanaan (PG, 26, 176, Al Ahli)

Sinan Eid (PG, 27, 191, Selçuklu Belediye)

Amin Abu Hawwas (SG, 24, 190, Orthodox)

Fadi İbrahim (SG, 23, 196, -)

Dar Tucker (SG, 30, 190, San Lorenzo)

Zane Najdawi (SF, 23, 201, Citadel)

Ahmed Al-Hamarsheh (SF, 32, 197, Al Wehdat)

Zaid Abbas (PF, 34, 203, Al Riyadi)

Yousef Abuwazaneh (PF, 24, 201, Al Riyadi)

Ahmad Obeid (PF, 29, 195, Orthodox)

Ahmet Düverioğlu (C, 25, 213, Fenerbahçe)

Mohammed Husseinn (C, 29, 208, Al Ahli)

Peatreener: Joseph Anthony Stiebing

Olulisemad puudujad: -

H-grupp: Leedu, Austraalia, Kanada, Senegal

Ja lõpuks kõige oodatum grupp. Leedu ja Austraalia ei pea MM-i hakul enam nii palju pabistama kui kevadel, sest Kanada jäi loobumiste ja vigastuste tõttu ilma sisuliselt kõikidest NBA-meestest. Hiinas on saadaval Orlando Magicu varutsenter Khem Birch ja pärast pikka segadust liitus viimasel minutil koondisega ka Cory Joseph.

Aga isegi Kanada B-koondis on paberil päris esinduslik, valdavalt on seal Euroopa tippliigade ja USA tugevate ülikoolide tegijad, eesotsas loomulikult Kevin Pangosega (Barcelona). Ohtlikkusest andis aimu 16. augusti 90:70 võit Austraalia üle, Nigeeriaga jäädi pisut varem kahe mängu kokkuvõttes viiki. USA-le alistuti üsna koledas mängu 68:84.

Austraalia viimaste aastate suurim täht Ben Simmons jääb samuti suurturniirilt eemale. Puhtalt MM-i kontekstis ei pruugi see tulemusele mõju avaldada, sest ta pole preguse tuumikuga koos mänginud. Simmonsi omapärase stiiliga kohanemine – ta viskab kaugelt ainult treeningutel – võtaks kindlasti aega. Patty Mills, Matthew Dellavedova, Joe Ingles, Aron Baynes ja Andrew Bogut tunnevad teineteist seevastu une pealt. Noorematest on tähtsas rollis sügisest Kaunase Žalgirises mängima hakkav 211 cm pikkune Jock Landale.

Leedu on MM-il ideaalilähedases koosseisus. Jah, raske vigastuse saanud keskmängija Arturas Gudaitis oleks aidanud, aga leedulastel on pikkade osakonnas niigi Jonas Valanciunas, Domantas Sabonis ja Paulius Jankunas. Tõelise õnnistusena tõusis tagaliinis esile Žalgirises ilusa hooaja teinud Marius Grigonis, Aasiasse jõudes pidurdas tema hoogu toidumürgitus. MM-iks peaks ta siiski korras olema. Kui Leedu tahab medalite eest mängida peavad õnnestuma ka Mantas Kalnietis ja Lukas Lekavicius.

Marius Grigonis on Leedu koondise võtmemängija. Foto: SIPA/SCANPIX

Senegal ilmselt vett segama ei hakka. Euroopa tiimide vastu pole neil viimastel nädalatel lootustki olnud, aga äsja loputati näiteks Puerto Ricot 29 punktiga. Mitmetele Aafrika võistkondadele iseloomulikult on Senegalil enim pallureid Prantsusmaa madalamatest liigadest. Liider on Valenciaga lepingu sõlminud suur äär Maurice Ndour.

Olgu tegu surmagrupiga või mitte, Leedu ja Austraalia peavad edasi pääsema, vastasel juhul oleks tegu läbikukkumisega.

Leedu

Koosseis:

Leedu. Wikipedia



Peatreener: Dainius Adomaitis

Olulisemad puudujad: Arturas Gudiatis (26, Milano Olimpia), Donatas Motiejunas (28, Shanghai Sharks), Arturas Milaknis (33, Kaunase Žalgiris)

Austraalia

Koosseis:

Austraalia. Wikipedia



Peatreener: Andrej Lemanis

Olulisemad puudujad: Ben Simmons (23, Philadelphia 76ers), Jonah Bolden (23, Philadelphia 76ers), Brock Motum (28, Valencia), Thon Maker (22, Detroit Pistons), Dante Exum (24, Utah Jazz), Ryan Broekhoff (28, Dallas Mavericks)

Kanada

Koosseis:

Cory Joseph (PG, Sacramento Kings)

Kevin Pangos (PG, 26, 188, Barcelona)

Andrew Nembhard (PG, 19, 196, Florida)

Phil Scrubb (PG, 26, 193, Madridi Estudiantes)

Kaza Kajami-Keane (SG, 25, 188, Mitteldeutscher)

Brady Heslip (SG, 29, 188, Istanbul BB)

Aaron Best (SG, 27, 193, Ludwigsburg)

Duane Notice (SG, 24, 188, Raptors 905)

Oshae Brissett (SF, 21, 206, Syracuse)

Thomas Scrubb (SF, 27, 201, Strasbourg)

Melvin Ejim (PF, 28, 198, Malaga Unicaja)

Kyle Wiltjer (PF, 26, 208, Ankara Türk Telekom)

Khem Birch (C, 26, 206, Orlando Magic)

Owen Klassen (C, 27, 208, Antwerp Giants)

Peatreener: Nick Nurse

Olulisemad puudujad: Jamal Murray (22, Denver Nuggets), Kelly Olynyk (28, Miami Heat), Tristan Thompson (28, Cleveland Cavaliers), Dwight Powell (28, Dallas Mavericks), RJ Barrett (19, New York Knicks), Shai Gilgeous-Alexander (21, Oklahoma City Thunder), Trey Lyles (23, San Antonio Spurs), Nik Stauskas (25, Vitoria Baskonia), Andrew Wiggins (24, Minnesota Timberwolves), Chris Boucher (26, Toronto Raptors)

Senegal

Koosseis:

Senegal. Wikipedia



Peatreener: Moustapha Gaye

Olulisemad puudujad: Tacko Fall (23, Boston Celtics), Gorgui Dieng (29, Minnesota Timberwolves), Clevin Hannah (31, Andorra MoraBanc)



Loos andis Hispaaniale ja Serbiale suure eelise Turniirisüsteemi järgi pääsevad iga alagrupi kaks paremat nelja vahegruppi, veerandfinaalidesse pääsevad nendest omakorda kaks esimest. Vahegrupis lähevad kokku A- ja B-grupi tiimid, C- ja D-grupi võistkonnad jne. Algarupimängude tulemused võetakse kaasa, seega iga kohtumine loeb.



Ennustame, milline võiks turniiri käik pärast alagruppe olla:



Eeldatav I-vahegrupp: Poola, Hiina, Argentina, Venemaa/Nigeeria



Argentina oleks selles seltskonnas soosik nr. 1, aga kes võiks teisena veerandfinaali murda? Välistada ei saa isegi Poolat, sest Venemaa pole pärast vigastusi enam pooltki nii tugev, Nigeeria on ettearvamatu ja Hiinal napib kvaliteeti.



Eeldatav J-vahegrupp: Hispaania, Puerto Rico/Iraan/Tuneesia, Serbia, Itaalia



Siin läheb põnevaks. Oletades, et Serbia on teistest tugevam, selgitavad teise veerandfinalisti Hispaania ja Itaalia. Favoriit on Hispaania, aga Danilo Gallinari, Luigi Datome ja Marco Belinelli on nii võimsa ründejõuga kolmik, et heal päeval on kõik võimalik.



Eeldatav K-vahegrupp: USA, Türgi/Tšehhi, Kreeka, Brasiilia/Montenegro



USA ja Kreeka liiguvad edasi, ilmselt USA esimesena ja Kreeka teisena. Aga järjekord pole kivisse raiutud.



Eeldatav L-vahegrupp: Prantsusmaa, Saksamaa, Leedu, Austraalia



Oijah. Vaene Saksamaa langeb ansamblist pisut välja. Eriti tähtsat rolli hakkavad mängima varasemad tulemused. Kui näiteks Leedu tuleb H-grupist puhaste paberitega läbi ja Austraalial on juba üks kaotus all, on leedulastel suur eelis. Kui peaks kellegi peale raha panema, siis Prantsusmaale ja Leedule.



Veerandfinaalides kohtuvad omavahel I- ja J-grupi ning K- ja L-grupi tiimid.



1. veerandfinaal: I-grupi esimene vs J-grupi teine ehk Argentina vs Hispaania



2. veerandfinaal: K-grupi esimene vs L-grupi teine ehk USA vs Leedu/Prantsusmaa/Austraalia



3. veerandfinaal: J-grupi esimene vs I-grupi teine ehk Serbia vs Poola/Venemaa/Nigeeria



4. veerandfinaal: L-grupi esimene vs K-grupi teine ehk Leedu/Prantsusmaa/Austraalia vs Kreeka



Kui Serbia ala- ja vahegrupis ei väärata, on nende jaoks seis roosiline. Head võimalused poolfinaali pääseda paistavad olevat ka Hispaanial. USA-d ootab kindlasti ees kõva katsumus ja neljandas veerandfinaalis võib lihtsalt kulli ja kirja visata.



Esimene loogiline poolfinaal oleks Hispaania – USA, teises poolfinaalis peaks üks osapool olema Serbia, teine tuleks nelikust Kreeka, Leedu, Prantsusmaa ja Austraalia. Nii on täiesti võimalik, et finaalis tuleks USA – Serbia näol viimaste suurturniiride kordusetendus. Aga kui Hispaania suudaks vahegrupis Serbiat edestada, läheksid USA ja Serbia vastamisi juba poolfinaalis.



Pärast stsenaariumide läbi hekseldamist jäävad USA ja Serbia endiselt peasoosikuteks. Nõrgemas tabelipooles olemine mängib soodsad kaardid kätte Hispaaniale. Kreeka, Leedu, Prantsusmaa ja Austraalia seis on aga vastupidine.

Mäng mängus MM-il jagatakse välja ka seitse olümpiakohta. Tokyosse kindlustavad koha kaks Euroopa, kaks Ameerika, üks Aafrika, üks Aasia ja üks Okeaania riik. Korraldajamaa Jaapan osaleb nagunii. Ülejäänud neli kohta selguvad 2020. aasta juulis peetavatel kvalifikatsiooniturniiridel.

USA, Serbia ja Kreeka – mis võib neile saatuslikuks saada?



Enne MM-i on lisaks USA-le ja Serbiale kõige enam räägitud Kreekast. Põhjus on lihtne – NBA möödunud põhihooaja kõige väärtuslikum mängija Giannis Antetokounmpo.

„Suure kolmiku” mitmeid kontrollmänge näinuna panin vabas vormis kirja nende tugevused ja nõrkused. Kõike tuleb võtta iga koondise kontekstis eraldi, sest kärbitud tiibadega USA-d ongi raske võrreldes varasematel suurturniiridel näidatud tasemega kiita. Serbia on aga saanud kokku ehk viimase aja parima nimekirja.

USA



Tugevused:





Turniiri kõige ühtlasem koosseis. USA nõrgimaks lüliks võib pidada Denver Nuggetsis Nikola Jokicile vahetust pakkuvat Mason Plumlee'd või kontrollmängudes kummalisel kombel kolmandaks tsentriks langenud Brook Lopezit. Serbia pingiotsamehed mängivad seevastu EuroCupil ja Hiinas, Kreekal FIBA Meistrite liigas.

Ettearvamatus - koondise sees on tasemevahed võrreldes näiteks Kreekaga väiksemad. Kui Kemba Walkeril ja Donovan Mitchellil ei tule välja, on Khris Middleton, Jayson Tatum ja mõned teisedki võimelised mängu enda peale võtma.

See jutt kehtib siis, kui klaas on pooltäis. Mida öelda pooltühja klaasi puhul? Enamik mängijaid pole tõestanud, et nende peale saab kõige pingelistematel hetkedel loota. NBA-s on kohati sellega hakkama saanud Walker, Mitchell, Middleton ja poolteist aastat tagasi ka Tatum, aga koondises on keerulisem otsustama hakata kui koduklubis, kus rollid on juba varem paika loksunud.

Donovan Mitchell võib kerkida USA skooriliidriks. Foto: AFP/SCANPIX

Nõrkused:

Pikkade osakonnas pole ühtegi jõulist ja hea hüppega meest, kellele saaks palle korvi kohale riputada või nendega pick’n’rolli mängida. Kõige paremini realiseerib olukordi Myles Turner, aga Anthony Davise, Andre Drummondi või isegi 2014. aasta MM-i komeedi Kenneth Fariedi tüüpi rünnakute lõpetaja ta ei ole. Pigem eelistab ta keskpositsiooniviskeid. Tõsi, osades kontrollmängudes on Turner isukalt ründelauas möllanud. NBA-s Indiana Pacersi mänge näinutele isegi ootamatult isukalt.

Liialt palju loodetakse keskpositsioonivisetele. Alati pole see tingimata halb, sest Kemba Walkerile ja Donovan Mitchellile ei valmista probleeme endale normaalseid viskekohti tekitada. Tõelistest superstaaridest koosnevad USA koondised on näidanud ladusamat söödumängu, olulisemal kohal on olnud ka kiirrünnakud. Materjal loeb.

Vähene kokkumäng, mille kõige ilmekamaks näiteks on palju totraid pallikaotusi.

Kes peatab Antetokounmpo ja Jokici? USA saab platsile panna tasemel kaitseviisiku (Marcus Smart, Donovan Mitchell, Jaylen Brown, Khris Middleton, Myles Turner), aga konkreetselt Antetokounmpo ja Jokici pidurdajat ei paista. USA ääred jäävad Kreeka liidri vastu liiga lühikeseks ja kõhnaks ning Jokic surub Turneri korvi all ära. Kui Jokic trikitab korvist kaugemal, jääb aga näiteks Brook Lopez liiga aeglaseks. Võib-olla tuleb loota Plumlee'le, kes on temaga treeningutel mitu aastat madistanud.

Serbia



Tugevused:



Hoolimata sellest, et Jokic tegi koondises viimati kaasa 2016. aasta Rio olümpial, peaksid serblased teineteist kõige paremini tundma. Kreeka puhul saavad Nick Calathes ja Ioannis Bourousis üksteist pimesi usaldada, aga Antetokounmpo pole Kreeka värvides varem nii kandvas rollis olnud. Tema stiiliga tuleb teistel harjuda. USA-st ei hakka üldse rääkimagi.

Bogdan Bogdanovic on koondise särgis täielik loom. Kuigi NBA-s on Jokici staatus oluliselt kõrgemal, pole mingi ime, kui tasavägiste mängude viimastel minutitel hakkab Bogdanovic üksi asju lahendama. Ja ega Jokici talent seetõttu raisku ei lähe, sest söötmine on tema tugevaim külg.

Tsentrid Jokic, Nikola Milutinov ja Boban Marjanovic pakuvad kolme peale sisuliselt kõike.

Nikola Jokic (paremal) üritab skoorida Domantas Sabonise vastu. Foto: SIPA/SCANPIX

Nõrkused:

Võib-olla väikese ääremängija positsioon (Marko Simonovic, Vladimir Lucic). Mõlemad on korraliku tasemega, aga ülejäänud liinid on lihtsalt tugevamad. Ja kui vaja, saab number „kolme” kohal tegutseda ka Marko Guduric.

Üldine atleetlikkuse tase jääb USA-le alla, aga mitte nii palju kui eelmistel suurturniiridel.

Kreeka



Tugevused:



Palli kiire üleviimine ehk Giannis Antetokounmpo etendus. Kui kaitses pall kätte saadakse, tuleb mänguvahend võimalikult ruttu Giannisele toimetada. Kui ta jooksma pääseb, võib kaks punkti juba eos kirja panna. Antetokounmpo mängust sõltubki Kreekal sisuliselt kõik. Nick Calathese plussid ja miinused on juba kõigile teada, Georgios Printezise upitamised samuti. Ülejäänud koosseis jääb näiteks Serbiale, Prantsusmaale, Hispaaniale ja USA-le alla.



Nõrkused:



Tsentrid. Ioannis Bourousis on juba 35-aastane ja Georgios Papagiannis... on lihtsalt keskpärane. Karta on, et Serbia, Leedu ning ehk isegi Hispaania ja Austraalia lammutavad selle duo tükkideks. Võib-olla oleks lahendus kasutada senisest rohkem koosseisu, kus nii-öelda tsenter on Giannis Antetokounmpo. Ent rivaalidest õhema koosseisu tõttu on peatreener Thanasis Skourtopoulosel rivaalidest vähem mänguruumi.

35-aastane Ioannis Bourousis pole põhitsentrina parim lahendus, aga olukorraga tuleb leppida. Foto: AP/SCANPIX

Ateenas peetud Akropolise turniiril oli Kreekal tagaliinis puudu Bogdan Bogdanovici tüüpi mängijast, keda tuleks lisaks Antetokounmpole teraselt valvata. Serbia tõmbas korvi alla kokku ja kui Giannise vanema venna Thanasis Antetokounmpo ootamatud kolmesed välja arvata, ei suutnud kreeklased suurt midagi ette võtta. Kostas Sloukas oleks täpselt see, keda vaja, aga tema tervise kohal on enne MM-i suur küsimärk. Hiinasse lendas ta kaasa, aga pole kindel, kas ja kui palju saab Sloukas koondist aidata.