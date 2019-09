Spordimuuseum tähistab korvpalli MM-i finaali mälumänguga

Spordimuuseumi seitsmes korvpalliteemaline mälumäng „Kossumälukas“ on sel korral pühendatud Hiinas toimuvatele korvpalli maailmameistrivõistlustele. Eesti Spordi- ja Olümpiamuuseumi teaduri ja mälumängu kaaskorraldaja Kalle Voolaiu sõnul on saanud traditsiooniks, et „Kossumälukas“ leiab aset samal ajal, kui korvpallis on käimas tiitlivõistlus. „See on hea võimalus, et üks eestlaste lemmikspordiala rohkem tähelepanu alla tõsta,“ lisas Voolaid.

Mälumängu lõppedes saavad korvpallihuvilised jääda O’Learys’e spordipubisse ja elada kaasa korvpalli MM-i finaalkohtumisele.

Spordimuuseumi „Kossumälukal“ on vähemalt 40 korvpalliteemalist küsimust. Osaleda saavad 1–3-liikmelised võistkonnad ning osavõtumaks on 6 eurot inimese kohta. Parimad saavad ka auhindu.

Registreerimine mälumängule toimub meiliaadressil malumang@spordimuuseum.ee.