Serblaste tähtmängija üllatuskaotusest: võtan vastutuse enda peale ja tunnistan, et mängisin s***sti

"Me ei olnud mänguks valmis, eriti mentaalselt," rääkis pärast kohtumist Serbia üks liidreid Nemanja Bjelica. "Eriti ei olnud just mina kohtumiseks valmis. Võtan vastutuse enda peale. Tean, et oleme ühtne meeskond aga olles ise üks liidritest, pean tunnistama, et mängisin s***sti."

"Tahan vabandada kogu Serbia riigi ja kõikide inimeste ees, kes meid toetasid," jätkas tänases veerandfinaalis 18 punkti toonud Bjelica. "Meil on väga hea meeskond, aga nii need asjad juba kord lähevad. Võib-olla oleme Argentinast paremad, aga nad näitasid täna, et tahavad võitu rohkem."

"Me ei kaotanud mängu sellepärast, et olime ülbed või pidasime end väga erilisteks," lisas mängumees. "Me lihtsalt ei valmistunud kohtumiseks piisavalt. Ma võiksin jääda tundideks rääkima, aga kaotus on väga valus. Tahtsime võita, aga tegime seda valel viisil."

Argentina vastane selgub kolmapäevasest poolfinaalist, kus omavahel vastamisi valitsev maailmameister USA ning Prantsusmaa.