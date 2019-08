Serbia võitis kontrollmängus Leedu korvpallikoondist

Võitjate resultatiivseim oli Bogdan Bogdanovic 18 punktiga, tema Sacramento Kingsi meeskonnakaaslane Nemanja Bjelica lisas 15 silma. Nikola Jokic, kes esindas Serbia koondist esmakordselt pärast Rio olümpiat, viskas 13 punkti.

Miloš Teodosic tegi mängu alguses jalale viga ja läks arstlikku kontrolli, teatab Eurohoops. "Miloš tundis, et jalaga on mingi probleem. Loodetavasti pole midagi tõsist, kuid ma ei saa öelda, et ma poleks mures," kommenteeris Serbia peatreener Aleksandar Djordjevic mängu järel.

Leedu meeskonna resultatiivsemad olid Marius Grigonis 18 ja Mindaugas Kuzminskas 12 punktiga.

Kohtumist jälgisid Belgradis ka Denver Nuggetsi peatreener Mike Malone ja leedulasest peamänedžer Arturas Karnišovas.

Itaalia koondis võitis eile Venetsueelat 72:54, Brasiilia alistas Uruguay 103:82, Hispaania Kongo 96:64 ja Filipiinid Elevandiluuranniku 73:63.