Serbia peatreener: kui kohtume USA-ga, siis aidaku neid jumal

"Kui me kohtume omavahel, siis las nemad (USA) mängivad oma mängu ja meie mängime oma mängu ning aidaku neid jumal," teatas Djordjevic Serbia televisioonile RTS antud intervjuus, vahendab Mozzart Sport.

Djordjevici juhendatav Serbia meeskond on varem USA rahvuskoondisega korduvalt kohtunud - näiteks kaotati ameeriklastele 2016. aasta Rio olümpia finaalis ja 2014. aasta MMi finaalis.

Sel suvel on USA meeskond jäänud aga ilma paljudest staarmängijatest, kes on MMil osalemisest loobunud. Djordjevici sõnul ei ole selles midagi uut: "Mis ma ikka oskan öelda. Tere tulemast klubisse, Gregg Popovich (USA peatreener - toim.). Meil juhtus sama 2017. aasta EMil."

MMi favoriite nimetades lausus Djordjevic: "Neist riikidest, kellest on sarnaselt meile vähem räägitud, on näiteks Saksamaa. Kaotasime neile kvalfikatsiooniturniiril mõlemal korral. Lisaks on Kreeka, Venemaa, Prantsusmaa, Argentina, Kanada, Brasiilia, Hispaania... Uskuge mind, ma ei mõtle ameeriklastest üldse."

Korvpalli MM algab Hiinas 31. augustil