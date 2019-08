Serbia lõpetas kontrollmängud täiseduga, viimasena alistati Prantsusmaa

Avapoolaja 23:32 kaotanud, kuid teise mängupoole 14 punktiga võitnud Serbia resultatiivseim oli Miroslav Raduljica 13 punktiga, Nikola Jokic lisas 10 ja Vasilije Micic 9 punkti. Bogdan Bogdanovic, Nemanja Bjelica ja Vladimir Lucic viimases mängus ei osalenud.

Prantslastel ei jõudnud keegi kahekohalise punktisummani - Nicolas Batum tõi 9, Vincent Poirier ja Evan Fournier mõlemad 7 punkti.

Raduljica jäi võiduga väga rahule. "Alati on tore mängida selliste tugevate koondiste nagu Prantsusmaa vastu, see on MMi eel väga oluline. Loodetavasti oleme finaalturniiril heas hoos ja näitame õiget Serbia mängu," sõnas Hiinas Jiangsu Dragonsis klubikorvpalli mängiv 31-aastane Raduljica.

Serbia oli üldse ainus koondis, kes võitis kõik kümme MM-eelset kontrollmängu.