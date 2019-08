Serbia korvpallitreener: Euroliigas mängitakse praegu parimat korvpalli

"Tänavusest MM-ist tuleb üks kõigi aegade tugevaim. Korvpall on väljaspool NBA-d teinud meeletu arengu," rääkis 69-aastane Pesic Serbia meediale. "Areng pole toiminud mitte ainult Euroopas, vaid ka mujal, aga siin siiski kõige rohkem. Minu hinnangul mängitakse Euroliigas praegu parimat korvpalli. See on minu arvamus, mida ma võin vabalt öelda ja olen nõus ka oma arvamust põhjendama."

Pesic usub, et Serbia korvpallikoondist ootavad ees edukad maailmameistrivõistlused. "Meil on Hiinas väga tugev koondis kohal. Meie eelisteks on jätkupidevus ja meeletu kogemus. Oleme viimaste aastate jooksul mänginud mitmes finaalis. Mängijad on tõestanud, et nad suudavad mängida kõigi, sealhulgas ka ameeriklaste vastu."

69-aastane Pesic on 2018. aastast saadik juhendanud Barcelona meeskonda. Kogenud treeneril on selja taga tõeliselt võimas karjäär. Ta juhendas omal ajal Jugoslaavia koondise kahekordseks Euroopa meistriks ja 2002. aastal ka maailmameistriks. Lisaks võib tema auhinnakapist leida viis Saksamaa ja kaks Hispaania meistritiitlit. Barcelonat on Pesic juhendanud varasemaltki ning 2003. aastal võitis ta Kataloonia klubiga ka Euroliiga.

Korvpalli MM algab Hiinas 31. augustil. Serbia kuulub D-alagruppi koos Filipiinide, Angola ja Itaaliaga.