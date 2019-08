Serbia koondist tabas korvpalli MMi eel tõsine tagasilöök

Serbia võitis eile Belgradis 18000 pealtvaataja ees Leedu meeskonda 72:68. Teodosic tegi jalale liiga kohe mängu alguses ja saadeti haiglasse arstlikku kontrolli.

Vahetult mängu järel ei osanud Serbia peatreener Aleksandar Djordjevic veel öelda, kui raske traumaga on tegemist. "Miloš tundis, et jalaga on mingi probleem. Loodetavasti pole midagi tõsist, kuid ma ei saa öelda, et ma poleks mures," kommenteeris Djordjevic.

Eelmisel MMil USA järel hõbemedali võitnud Serbia kuulub tänavusel suurturniiril D-alagruppi koos Itaalia, Angola ja Filipiinidega.

MM algab Hiinas 31. augustil.