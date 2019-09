Ricky Rubio vähihaigete palati avamisel: see siin on tähtsam kui MM-kuld

Nii Rubio kui Claver on kaotanud ühe oma vanema vähi tõttu ning andsid suure panuse, et Barcelona haigla selle hädavajaliku palati saaks.

"Ta (ema - toim.) oleks minu üle märksa uhkem, kui näinuks mind seda palatit avamas, mitte aga MM-kulda võitmas," lausus Rubio, kelle ema suri vähki kolm aastat tagasi, kirjutab El Pais.

"See on unistuse täitumine ja tähtsam kui MM-kuld. Minu ema pidi ravil käima USA-s, mul on sellest omad mälestused... See on nii ilus ruum ja ma ei tundnud seda äragi. See ei paista üldse haigla moodi ja patsiendid saavad siin end mõnusalt tunda," jätkas Rubio, kelle heategevusfond Ricky Foundation rahastas palati avamist.