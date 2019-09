Ricky Rubio Argentina tähtmängijast: meeskonnakaaslased juba hoiatasid mind tema osas

Hispaanlaste üks liider Rubio avaldas enne finaali, et koondisekaaslased Sergio Llull ja Rudy Fernandez andsid talle nõu Campazzo osas. Teatavasti mängivad Llull, Fernandez ja Campazzo kõik klubikorvpalli Madridi Reali ridades.

"Llull ja Fernandez juba hoiatasid mind. Nad rääkisid mulle imelugusid Campazzost," lausus Rubio finaalieelsel pressikonverentsil. "Nad ütlesid mulle, et tal on väga vähe nõrki kohti ja ootab ees väga keeruline kohtumine. Tunnen, et ees ootab järjekordne väljakutse ja samamoodi näeb asja ka Argentina."

"Ootan väga kohtumist," lisas mängumees. "Naudime väga seda, kuidas lood on edenenud, ainult kirss on jäänud veel tordile panemata. Igasugu asju võib veel juhtuda, aga miski mu sees ütles mulle, et võidame tänavused maailmameistrivõistlused. Kuna me pole seda aga veel saavutanud, ei tasu veel tähistama hakata."

Hispaania ja Argentina vaheline finaal peetakse täna Eesti aja järgi algusega kell 15.